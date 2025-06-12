ABD-Çin anlaşması piyasaları sarsıyor: Küresel borsalar nereye gidiyor? (12 Haziran 2025)

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, dün tarafların anlaşmaya vardığını duyurmasıyla hafiflerken, anlaşmanın ayrıntıları ve ticari ilişkilerin sürdürülebilirliği konusundaki şüpheler yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından duyurarak, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai onayına bağlı olduğunu belirtti.

Trump, Çin’in tüm gerekli nadir toprak elementlerini sağlayacağını ifade ederek, “Aynı şekilde, Çinli öğrencilerin kullandığı kolej ve üniversitelerimiz dahil, anlaştığımız hususları Çin’e sunacağız. Toplamda yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin ise yüzde 10.” dedi.

Trump, Çin’i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın iş birliği yapacaklarını, bunun her iki ülke için de kazanç sağlayacağını vurguladı.

Birçok ülkeyle süren tarife müzakerelerinin henüz sonuçlanmaması ve müzakereler için sürenin daralması, piyasaların yönünü etkileyen diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.

2029’A KADAR BAKANLIK GÖREVİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUM

ABD basınında, gelecek yıl ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına mevcut Hazine Bakanı Scott Bessent’in getirileceğine dair iddialar yer alırken, Bessent dün yaptığı açıklamada 2029’a kadar hazine bakanı olarak kalmak istediğini ifade etti.

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ABD’DE TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Verinin detaylarında, barınma maliyetlerindeki aylık yüzde 0,3’lük artış, tüm kalemlerdeki yükselişte ana etken oldu.

Analistler, bugün açıklanacak üretici enflasyonu verilerinin, ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi sunacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in bu yıl ilk faiz indirimini eylül ayında yapması beklenirken, yıl içinde toplam iki faiz indirimi öngörülüyor.

Trump, TÜFE verilerini “mükemmel” olarak değerlendirerek, “Fed faizi bir tam puan düşürmeli. Vadesi gelen borçlar için daha az faiz ödenir. Bu çok önemli.” dedi.

Ayrıca, federal hükümetin bütçe açığı mayısta geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 316 milyar dolar oldu. Ancak, mali yılın sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yıla kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı.

PETROL FİYATLARI JEOPOLİTİK GERİLİM KORKUSUYLA SERT YÜKSELDİ

Jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dün akşam ABD’li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bölgedeki olası huzursuzluk ihtimali nedeniyle Bağdat Büyükelçiliği’ndeki zorunlu olmayan personeli çekmeye hazırlandığını bildirdi.

Yetkililer, Bahreyn ve Kuveyt’teki zorunlu olmayan personel ve yakınlarının da ayrılmasına izin verileceğini, ABD Savunma Bakanlığı’nın Bağdat’tan “olası tahliyeye” destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,8 artışla 69,4 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 69 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD-Çin anlaşması ve düşük enflasyon verisiyle gerilese de, jeopolitik gerilimlerin artabileceğine dair haberlerle günü yüzde 1 artışla 3 bin 355 dolardan tamamladı.

Yeni işlem gününde ons altın yükselişini sürdürerek, şu anda yüzde 0,5 artışla 3 bin 373 dolardan alıcı buluyor.

ABD’deki ticaret gelişmeleri ve olumlu enflasyon verileriyle, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dört iş günü boyunca düşerek yüzde 4,40’a geriledi. Dolar endeksi ise güne yüzde 0,1 düşüşle 98,4 seviyesinden başladı.

Bu gelişmelerle, dün New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,27, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni güne negatif başladı.

AB-ABD TARİFE MÜZAKERELERİ YATIRIMCILARI KAYGILANDIRIYOR

Avrupa borsalarında dün, ABD-Çin ticaret anlaşmasının detaylarının belirsizliği ve AB-ABD arasındaki uzayan tarife müzakereleriyle, İngiltere hariç negatif bir seyir hakimdi.

Tarife müzakereleri devam ederken, AB’nin müzakerelerde henüz sonuç alamaması ve 9 Temmuz son tarihini aşabileceği beklentisi, şirketlerin ve yatırımcıların gelecek planlarında belirsizlik yaratıyor.

Öte yandan, AB Konseyi, NATO ile iş birliğini tüm alanlarda güçlendirme kararlılığını vurguladı ve bu iş birliğinin, Avrupa’da savunma harcamalarının artırılmasıyla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, savunma sanayi harcamalarındaki artışın, bölgedeki imalat sanayi için olumlu olduğunu ifade etti.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,36, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni güne negatif başladı.

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ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya’da, ABD-Çin ticaret anlaşması risk algısını azaltırken, anlaşmanın detaylarına odaklanan yatırımcılar ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir görülüyor.

Bölge yetkililerinin ekonomik açıklamaları yakından izlenirken, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru dün, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerinde istikrarlı ilerleme kaydedildiğini belirtti.

İşiba, artan fiyat sorunlarını ciddiye aldıklarını ve devlet maliyesini bozabilecek planlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

BIST 100 ENDEKSİ DÜN POZİTİFTİ

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı seyirle günü yüzde 0,28 artışla 9.686,11 puandan kapattı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1 altında 10.808,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 39,1710’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 39,2030’dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD’de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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