ABD-Çin görüşmeleri borsayı uçurdu: Fed kararı Bekleniyor! (7 Mayıs 2025)

New York borsası, ABD ile Çin arasında yapılması planlanan ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artarak 40.981,72 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 5.618 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak 17.704,34 puana çıktı.

ABD'li ve Çinli yetkililerin tarife görüşmeleri için bir araya geleceğinin açıklanmasının ardından pay piyasalarında, Fed'in faiz kararı öncesi pozitif seyir izleniyor.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent'in 8 Mayıs'ta İsviçre'ye gideceği ve orada "Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisiyle" bir araya geleceği bildirildi.

Ayrıca ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) de Temsilci Jamieson Greer'ın İsviçre'ye gideceğini ve Çinli mevkidaşıyla bir araya gelerek ticaret konularını ele alacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğinin açıklanmasının ardından Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ABD'li yetkililere görüşeceğini doğruladı.

Analistler, söz konusu görüşmelerin ABD ve Çin arasındaki nisan ayında yaşanan tarife restleşmesinin ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacağını belirterek, yatırımcıların ABD'nin tarife müzakereleri konusunda somut sonuçlar görmeyi beklediğini ifade etti.

Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizinde bugün herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kurumsal tarafta ise Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri, çip üreticisinin ikinci çeyreğe ilişkin gelir tahminin beklentilerin üzerinde olması sonrası yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Walt Disney'in hisseleri de şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Uber Technologies'in hisseleri ise şirketin gelirinin bu yılın ilk çeyreğine beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.