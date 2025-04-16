ABD-Çin restleşmesi Asya’yı sarstı: Borsalar düşüşte (16 Nisan 2025)

ABD ile Çin arasındaki tarife anlaşmazlıkları, küresel piyasalarda toparlanma çabalarını zorlaştırırken risk algısını artırıyor. Karşılıklı tarife hamleleri piyasaları yönlendiriyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’le anlaşma sağlanmadığını, ancak yüzde 145’in üzerinde gümrük vergilerinin uygulanmayabileceğini belirtti. Bessent, “Kimse bu vergilerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor, ancak Trump’ın müzakere stratejisini açıklamayacağım,” dedi.

Küresel çip devi Nvidia, ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar kapsamında, H20 entegre devrelerinin sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ticaret ortaklarıyla bağları güçlendirmek için Güneydoğu Asya turuna devam ediyor. Şi, Vietnam’dan sonra Malezya’yı ziyaret etti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ABD tarifelerinin Japonya ekonomisine zarar vermesi durumunda para politikasında adım atılabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veriler arasında, Japonya’da şubat ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,3, yıllık yüzde 1,5 artarak beklentileri aştı. Çin ekonomisi, ilk çeyrekte çeyreklik yüzde 1,2, yıllık yüzde 5,4 büyüyerek tahminlerin üzerine çıktı. Çin’de sanayi üretimi ise martta yıllık yüzde 7,7 artışla öngörüleri geçti.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 33.913 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.447 puandan kapandı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.272 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 76.783 puanda işlem görüyor. Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 2 kayıpla 21.017 puanda.