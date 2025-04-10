ABD, Çin'e gümrük vergisini yine artırdı!

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ABD, Çin'e gümrük vergisini yine artırdı!

Son dakika... Beyaz Saray, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıktığını açıkladı.

ABD ve Çin arasında bir süredir devam eden gümrük tarifeleri gerilimi gittikçe tırmanıyor.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 145'E ÇIKARILDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisi oranının yüzde 145'e çıktığı kaydedildi.

Trump'ın daha önce Çin'e ABD'ye fentanil ve fentanil öncüllerini tedarik etmesindeki rolü nedeniyle uyguladığı yüzde 20'lik gümrük vergisine ek olarak yüzde 125'lik gümrük vergisi getirildiğini aktardı.

Bu uygulamayla ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergileri yüzde 145'e yükselmiş oldu.

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