ABD, Çin'in New York Başkonsolosunu sınır dışı etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD, Çin'in New York Başkonsolosunu sınır dışı etti

ABD, New York Valisi Kathy Hochul’un eski yardımcısının Çin adına casuslukla suçlanmasının ardından, Çin’in New York Başkonsolosunu sınır dışı etti.

Basında yer alan haberlere göre, Hochul, bir etkinlik sırasında başkonsolosun görevden alındığını ve New York misyonundan çekildiğini bildirdi.

Bu adım, Hochul’un yardımcısı Linda Sun’ın, Çin hükümeti için ajanlık yapmakla suçlanmasından bir gün sonra geldi.

Sun ve eşi, milyonlarca dolar karşılığında Çin’e bilgi sızdırmakla itham ediliyor. Sun, Mart 2023’te görevden alınmış ve derhal yetkililere bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Çin’in Washington Büyükelçiliği henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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