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ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik Adaları ülkelerindeki programlara 810 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını açıkladı. Ayrıca Biden, Biden, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" dedi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 01:16
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ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak

ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
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ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu.

ABD ile Pasifik Adaları ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan diplomasi ve savunma ilişkilerine dikkati çeken Biden, "Pasifik Adaları'nın güvenliği bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Biden, zirve kapsamında Pasifik Adaları ile birçok ortak karar aldıklarını belirterek "Bugün Pasifik Adaları'nda yaşayanların yaşamlarının geliştirilmesi için yapılacak programlara 810 milyon dolardan fazla yardım yapacağımızı duyuruyorum. Bu yardımların 330 milyonu yeni yatırımlara ve iklim değişikliğine ilişkin programlara gidecek." ifadesini kullandı.

ABD COOK ADALARI VE NİUE'NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYACAK

ABD'nin her alanda bu ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini dile getiren Biden, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.

Zirveye Cook Adaları, Fiji, Fransız Polinezyası, Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru, Yeni Kaledonya, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan temsilciler katılıyor.

Ayrıca Avustralya, Yeni Zelenda ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna da zirveye gözlemci olarak katılıyor. (AA)

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