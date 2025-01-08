ABD' de OHAL: Dev orman yangını Los Angles'ı felç etti! Etki alanı 20 dakikada 10 katı büyüdü

Kaynak: ANKA
ABD' de OHAL: Dev orman yangını Los Angles'ı felç etti! Etki alanı 20 dakikada 10 katı büyüdü

ABD medyasının paylaştığı bilgilere göre, Los Angeles'ta çıkan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) medyasına göre, Los Angeles'ta çıkan Palisades yangını, bölgenin üzerinde yoğun bir dumanın birikmesiyle zorunlu tahliyelere yol açtı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD medyasından edinilen bilgilere göre; 30 bin sakinin tahliye emri altında olduğu ve 13 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu öğrenildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Yetkililer, orman yangının 20 dakika içinde 20 dönümden 200 dönümün üzerine çıktığını bildirdi. Yangın eyaletin büyük bir bölümünü kırmızı bayrak uyarısı yapılan şiddetli rüzgarla büyüdü. Yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

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