﻿ABD, Dedeağaç'ta neden 'mevzi' aldı?

Rahat rahat polis kulübesinin önüne geliyorlar, silahlarını çıkarıp ateş ediyorlar. Sırtlarında bomba çantası. Bir şehidimiz bir yaralımız var. Mersin'in Mezitli ilçesinde... Kimsenin aklına gelmeyecek yerde saldırıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam bir "siyasetçi". Gırtlağını yırtarcasına: "Türkiye içinde 120'nin altında terörist kaldı, bitiriyoruz. Tertemiz olacak." diye bağırıyordu. Mezitli'de saldırıdan sonra ilçeye gitmiş. Yavaş tonda dura dura şehidimizin haberini veriyordu.

Sırtlarında bomba düzeneği ellerinde tabancalar kaleşnikoflarla bir ilçeye nasıl geliyorlar?

Türkiye içinde, bir "örgüt düzeneği" olmasa gelebilirler mi?

Süleyman Soylu "Amerika teröristleri besliyor." demişti. Ben de bütün sözlerini burada vermiştim. Aynen katılıyorum. Taktikler ABD'den.

Yunanlılar ve Ermenileri kendimden sayarım. Defalarca yazdım. Aynı topraklarda birlikteydik. Biz yokken yine bu topraklarda Bizanslılar ve Ermeniler, birbirlerini yiyorlardı. Ermenilerin bütün Anadolu'ya öbek öbek yayılmalarının bir sebebi de Bizanslılardır. Ermeni tarihçiler Bizanslılara öfkelidirler. Selçuklulara karşı korumadıklarından ve hatta Güçlerini kırmak için dağıttıklarını yazarlar, ihanetle suçlarlar.

1915'te, İttihatçılar, İstanbul ve söz geçiremedikleri valilikler hariç, bütün Türkiye'de Ermenileri toplayıp Suriye'ye sürdüler. Düşündükçe içim sızlar. Yolda ölümler, gittikleri yerlerde açlıklar... Şu zamanda da kızgın Ermeni kümeleri var. Kudüs'te Ermenilerle görüşmek istemiştim. Türkçeden başka bir dil bilmeyen anneannesiyle konuşabilmek için Türkçe öğrenen bir Ermeni öğretim üyesi: "Zarar verirler, gitme." demişti.

Ermeniler Türkiye'den toprak istiyorlar. Alparslan'ın fethettiği Ani, Ararat (Ağrı) onların kutsal yerleri. Yunanlıların düşü Konstantinopolis.

Geçmişte Ermeniler ve Yunanlılar "dış güçler"e bel bağladılar, büyük zarar gördüler. Ders almamışlar. Yine bel bağlıyorlar.

"Ermeniler ve Yunanlılar" derken genelleştiriyorum. Yoksa içlerinde Türkiye'yle bağ kurmak, hatta iç içe geçmek isteyenler çoklukta. Yunanistan'da buna şahit oldum ve yazdım.

ABD büyük tehlike. Yunan ve Ermeni diasporası ABD yönetimiyle istedikleri gibi oynuyor.

PKK desteği yanında, Türkiye sınırına 30 km. uzaklıkta Dedeağaç'a üs kurmanın ötesinde "mevzi" almak, gemilerini limana yığmak, biz de NATO üyesi olduğumuz hâlde, bize vermediği silahları Yunanlılara vermek, hele Ermenistan'a desteğini daha yakın zamanda, kursağındaki bütün kusmuğuyla haykırmak neye işaret?

ABD cesaret vermese, Yunanistan Başbakanı Miçotakis böyle saldırgan konuşabilir mi?

Türkiye'yi Yunanistan'la ne nüfusla ne ekonomik güçle ne silahla kıyaslayabilirsiniz.

ABD'nin Dedeağaç'ta "mevzi" almasının asıl sebebi, "Karşınızda Yunanistan değil; biz varız." demektir. Toprağımıza girmek için ilk fırsatta Türkiye'yi karıştırmak isteyecektir.

R. T. Erdoğan önceki gün, Yunanistan'ı tahrikin ne netice vereceğinin altını çiziyor:

"Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir, olamaz da. Yunan siyasîleri kışkırtanlar Türkiye'yi engellemek istiyor. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü askerî yığınaklar bizi değil; asıl Yunan halkını rahatsız etmeli. (...) Askerî yığınaklar, siyasî ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kâfi gelir."

ABD, R. T. Erdoğan'ın söylediklerini baştan hesap ettiği için, kendisi "mevzi" aldı. Bunun başka adlandırması olamaz! Dedeağaç'a konmasının, güç yığmasının asıl sebebi budur; ben sana saldıracağım, demektir.