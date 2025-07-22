ABD Deniz Piyadeleri Los Angeles’tan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un onayını almadan Los Angeles sokaklarına gönderdiği 700 deniz piyadesi geri çekiliyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kentteki durumun istikrara kavuştuğunu ve askeri varlığın artık gerekli görülmediğini açıkladı. Haziran ayında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’nin (ICE) sınır dışı baskınlarına karşı başlayan protestolar sonrasında ordu sokaklara inmişti. Askerî müdahale, sivil yönetim ve eyalet yetkilileri tarafından sert biçimde eleştirildi. Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, askeri varlığın gereksiz ve kışkırtıcı olduğunu vurgularken, konunun yargıya taşındığı belirtildi.

Pentagon geçtiğimiz hafta 4000 kişilik National Guard kuvvetinin 2000’inin de kentten ayrılacağını duyurmuştu. Normal şartlarda National Guard’ın kontrolü eyalet valilerinde olsa da, savaş ya da ulusal krizlerde başkan devreye girebiliyor.