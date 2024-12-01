ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlattı

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'te ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerine saldırı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye Özgür Ordusu güçleri, Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ile Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Meyadin'e doğru saldırıya geçti.

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İran destekli gruplar, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerini karargah olarak kullanıyordu. Irak'tan da Haşdi Şabi güçleri bu bölgeye sıklıkla girip çıkıyordu.

ABD güçleri, bu ilçelerde birçok kez İran destekli grupları ve rejim güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.