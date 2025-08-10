ABD devi iflas eden şirketi satın aldı

ABD'li dev şirketten şaşırtan bir hamle geldi. Şirket, pil üretimleriyle tanınmasına karşın iflas bayrağını çeken Northvolt’un fabrikasını bünyesine katmasının ardından yeni bir hamle yaparak kalan bölümlerini de satın aldı.

ABD merkezli batarya teknolojisi girişimi Lyten, iflas eden İsveçli pil üreticisi Northvolt’un kalan büyük bölümünü satın almak için anlaşmaya vardığını kamuoyuna duyurdu.

Northvolt’un Avrupa’nın en büyük enerji depolama fabrikasını devralan Lyten, bu girişimiyle birlikte şirketin Avrupa pazarında yeniden güç kazanması için önemli bir hamleyi gerçekleştirdi.

Anlaşma kapsamında Northvolt’un İsveç ve Almanya’daki projeleri ile fikri mülkiyet hakları Lyten’in kontrolüne geçecek. Ayrıca şirketin Kanada’daki iştirakinin devri için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ÜRETİM TARİHİ DE BELLİ OLDU

Lyten, İsveç’in kuzeyindeki Skelleftea tesisini 2026 yılında yeniden faaliyete geçirerek lityum-iyon batarya üretimine başlamayı amaçlıyor. Şirketin birincil faliyet göstereceği alanlar arasında alanları otomotiv, savunma ve enerji depolama sektörleri bulunuyor

