ABD, dış yardımları durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların inceleme amacıyla durdurulduğu açıklandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

ABD hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların inceleme amacıyla durdurulduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın Başkan Donald Trump'ın “ABD Dış Yardımlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesine İlişkin Yürütme Emri” uyarınca alındığı ifade edildi. Trump’ın, Amerikan halkına hiçbir getirisi olmayan gereksiz harcamalarla karşı olduğu hatırlatıldı.

BÜYÜK BİR AHLAKİ ZORUNLULUK OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, “Çalışkan vergi mükellefleri adına dış yardımları gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek doğru olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur” denildi. Ayrıca, Senatör Marco Rubio’nun, dış yardımların yurtdışında nasıl harcandığına dair bilinçli ve sağduyulu bir inceleme yaparak Amerika'nın yatırımlarını korumaktan gurur duyduğu ifade edildi.

AMERİKA’NIN ULUSAL ÇIKARLARINA ODAKLANILMASI İSTENDİ

Açıklamada, Amerikan halkının ülkenin ulusal çıkarlarına yeniden odaklanılmasını istediği vurgulandı. Rubio’nun, “Harcadığımız her dolar, finanse ettiğimiz her program ve izlediğimiz her politika, üç basit sorunun cevabıyla haklı çıkarılmalıdır: Amerika'yı daha güvenli hale getiriyor mu? Amerika'yı daha güçlü hale getiriyor mu? Amerika'yı daha müreffeh hale getiriyor mu?” sözlerine yer verildi.