ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass, bugün Ankara’da Suriye ile ilgili temaslarda bulunacak

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass bugün ve yarın Ankara’yı ziyaret edecek. Bass, Suriye'deki mevcut durumu görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass, 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara’yı ziyaret ediyor. Bass’ın Ankara'daki temaslarında Suriye'deki mevcut durumun görüşülmesi bekleniyor. Aynı zamanda ABD’nin Ankara eski büyükelçisi olan Bass, en son 12 Aralık’ta Ankara’yı ziyaret etmiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bass’ın Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass, 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara'yı, Türkiye'yi ziyaret edecek. Ankara'da, Bakan Yardımcısı Bass, Suriye'deki mevcut durumu görüşmek üzere üst düzey Türk hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek ve BM Güvenlik Konseyi Kararı 2254 ruhuna uygun olarak, barışçıl, kapsayıcı, Suriye'nin liderliğinde ve Suriye'nin sahipliğinde bir siyasi geçişin önemini vurgulamaya devam edecek. Ayrıca, bölgesel istikrarın önemi, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının engellenmesi ve IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasının sağlanması konularında toplantılara katılacak.''