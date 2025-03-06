ABD Dışişleri Bakanı alnında haçla canlı yayına çıktı. Verilen mesaj sonradan anlaşıldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’te Sean Hannity'nin programına, alnında kül ile çizilmiş bir haç işaretiyle katıldı.

Rubio, programda Ukrayna, Orta Doğu ve Başkan Donald Trump'ın Kongre’ye hitaben yaptığı son konuşma hakkında görüşlerini paylaştı.

Rubio'nun programa taşıdığı külden haçın sebebinin ne olduğu ortaya çıktı.

Bir Katolik Hristiyan olan Rubio, Kül Çarşambası sebebiyle anlına külden bir haç çizdirdi.

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KÜL ÇARŞAMBASI NEDİR?

Kül Çarşambası, Batı Hristiyanlığında Paskalya'dan önceki altı haftalık perhiz dönemi olan Büyük Perhiz’in ilk günü olarak kabul ediliyor.

Kül Çarşambası, Katolikler, Anglikanlar, Lüteranlar ve bazı Protestan mezhepleri tarafından oruç ve dua günü olarak kutlanıyor. Hristiyan inancına göre bu günde inananlar, pişmanlık ve tevazu göstergesi olarak alınlarına kül sürüyor.