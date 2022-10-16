﻿ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.