ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suriye'deki durumu görüşmek için Ankara'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

"PKK, TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİT"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu. Blinken, “Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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