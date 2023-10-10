ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Cohen ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.