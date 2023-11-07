ABD Dışişleri Bakanı Blinken Japonya’da

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Ukrayna’daki savaş, gıda ve enerji güvenliği ile İsrail ve Filistin’deki son durum başta olmak üzere gündemdeki konuları ele almak üzere bugün ve yarın Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya gelecek.

Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 toplantısına katılmak üzere Tokyo’ya geldi. Blinken, buradaki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ile bir araya geldi.

Blinken ve Yoko görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Japonya’ya dönem başkanlığı için teşekkür eden Blinken, toplantının gündeminde Ukrayna'ya kalıcı destek, ekonomik zorluklarla mücadele için yapılan ortak çalışmalar, iklim değişikliği, küresel sağlık sorunları, gıda güvenliği gibi konuların yer aldığını söyledi. G7’nin bölgede yaşanan kriz karşısında bir arada olmasının önemli olduğuna dikkat çeken Blinken, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ise yaptığı açıklamada, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu Gazze’deki rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını umduğunu söyledi. ABD'nin İsrail ve Filistin'deki krize ilişkin diplomatik çabalarını takdir ettiklerini belirten Yoko, “Uluslararası toplum, Ukrayna ve Doğu Asya'daki durum da dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Japonya ile ABD arasındaki ittifak şu anda kritik bir önem taşıyor” dedi.