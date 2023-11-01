ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Blinken’ın 5 Kasım’da Ankara’ya geleceği diplomatik kaynaklarca doğrulandı.

Ziyaretin Gündemi

Blinken’ın ziyaretinin gündeminde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular yer alacak. Blinken, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmede Suriye, Afganistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve İran gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ziyaretin Önemi

Blinken’ın ziyareti, Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmelerin ardından önem taşıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlaması ve ABD’nin S-400 konusunda yaptırım uygulaması iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Blinken’ın ziyaretiyle iki ülke arasında diyalog kanallarının açık tutulması ve iş birliği alanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.