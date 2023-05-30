ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsveç'in Lulea kentinde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken toplantıda Türkiye'nin F-16 satışı konusunun İsveç'in NATO üyeliği ile ilişkisini değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni açıklama

Blinken, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu ancak her iki konunun da en kısa zamanda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Blinken, "NATO'ya katılım, bir süreçtir. Bu süreç boyunca İttifak üyeleri kendileri için endişe unsuru olan konuları gündeme getirebilir. Ve tabii ki Türkiye, son birkaç ayda bunu yaptı." yanıtını verdi.

"ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin çekinceleri hakkında üç tarafın da çok önemli adımlar attığını vurgulayarak, "İttifakın tüm üyelerini, bazı (güvenlik) endişelerine odaklamış olmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu endişeleri gidermek için somut adımlar atmış olmaları da İsveç ve Finlandiya'nın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Blinken İsveç'in NATO'ya katılımı için zamanın geldiğini işaret ederek, "Çok haklı endişeleri gidermek için çok önemli adımlar attı. Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden hiç şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz" dedi.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA İLİŞKİN İDDİALAR

Blinken konu hakkında, "İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular. Ancak her ikisi de bizim kanaatimize göre, Avrupa güvenliği için hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle hem Türkiye'yi hem de Macaristan'ı, İsveç'in NATO'ya katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz. İsveç'in artık hazır olması için daha fazla zamana gerek yok.

Yönetimimiz, F-16'larla ilgili olarak çok netti. Türkiye'nin NATO ittifakının kritik bir üyesi olarak F-16'lara sahip olmasının, İttifakın en yüksek standartlarında faaliyet göstermesi ve diğer tüm müttefiklerle tamamen birlikte çalışabilir olması için önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu, ABD'nin çıkarınadır ve bu nedenle bunu gündeme getirdik.

Biz, iki konuyu ilişkilendirmediğimiz halde, biz derken Biden yönetimini kastediyorum, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığı da aynı derecede doğru.

Kongre tamamen eşit ve bağımsız bir hükûmet organıdır. Bu tür kararlarda onların sesi ve oyları elbette kritik öneme sahiptir. Ama bizim açımızdan her ikisi de mümkün olan en kısa sürede ilerlemelidir." ifadesini kullandı.

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