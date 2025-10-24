İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra ülkenin güneyindeki askeri-sivil koordinasyon merkezini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL İSTEMEZSE TÜRKİYE GİREMEZ"

Rubio, Türk Ordusu'nun Gazze'ye gideceğine dair söylentilerle ilgili "İsrail istemezse Türkiye giremez" cevabını verdi.

ABD'li bakan, Gazze'ye insani yardımların yeniden başladığını doğrularken, "Uzun vadeli hedef, bölgenin yeniden inşası ve istikrarın sağlanmasıdır" sözlerini sarf etti.

NETANYAHU KARŞI ÇIKIYORDU

Geçtiğimiz gün Türk askerinin Gazze'ye gönderilmesi konusunda endişeleri olduğuna vurgu yapan Netanyahu, üstü kapalı şekilde buna karşı olduğunu belirterek, "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" ifadelerini kullandı..

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha çok Hristiyanlığın Katolik mezhebi mensuplarının kutladığı Ash Wednesday (Kül Çarşambası) gününde, alnına çizdiği haçla bir televizyon kanalında canlı yayına katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçen hafta Türk arama kurtarma ekibinin Gazze’ye girişine izin vermedi. Kararın nedeni olarak Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini iade etmemesi gösterildi. Türk heyeti, bu bedenleri enkaz altından çıkararak İsrail’e teslim etmeyi planlıyordu.

İsrailli bir yetkilinin ülkenin basınına yaptığı açıklamada bu kararın "Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini iade etmemesi nedeniyle alındığını" söyledi.

İSRAİL'DEN SKANDAL KARAR

Türk heyetinin amacı, cansız bedenlerin İsrail tarafından harabeye çevrilen binaların yıkıntılarının altından çıkartılması ve İsrail'e teslim edilmesiydi.

Konuyla ilgili başka bir kaynak “Hamas’ın hemen teslim edebileceği bir grup rehine cesedi var. Bu grubun yerini biliyorlar ancak onları çıkarmak için ekipman ve yardıma ihtiyaçları var. Bazı cesetlerin nerede olduğunu ise gerçekten bilmiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise “Hamas anlaşmaya uygun olarak çok sayıda rehineyi serbest bırakabilir. Şu anda yaptıkları bu anlaşmanın açık bir ihlalidir” demişti.

Rehinelerin teslimi ile alakalı gün içerisinde açıklama yapan Netanyahu şunları söyledi,

"Hamas'ın elinde kaç rehine olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer onları bize kısa sürede teslim etmezlerse ona göre hareket edeceğiz."