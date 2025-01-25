ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çinli mevkidaşı Wang görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio görüşmede Donald Trump yönetiminin “ABD çıkarlarını gözeten ve Amerikan halkını ön planda tutan” bir Çin politikası izleyeceğini vurguladı. ABD'nin bölgedeki müttefiklerine olan bağlılığını yineleyen Rubio, Çin'in Tayvan'a karşı ve Güney Çin Denizi'ndeki zorlayıcı eylemlerinden duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi. İkilinin, bölgesel ve küresel öneme sahip diğer konuları da ele aldığı kaydedildi.