ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak görüşmelere derhal başlanacağını ilan etmesinin ardından, ABD ve Rus yetkililerin önümüzdeki günlerde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek üzere görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Rubio'nun, ABD tarafından başlatılan bir telefon görüşmesinde, “önceki yönetimden miras kalan karşılıklı yarar sağlayan ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin önündeki tek taraflı kısıtlamaları kaldırmak amacıyla” ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek için temasları sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi. İki bakan arasında, bahsi geçen kısıtlamalardan hangilerinin görüşüldüğü ise henüz açıklanmadı.

RUSYA: "LAVROV VE RUBİO, ACİL ULUSLARARASI KONULARDA KARŞILIKLI ETKİLEŞİM İSTEKLERİNİ İFADE ETTİ"

Rusya, Lavrov ve Rubio'nun "Ukrayna etrafındaki çözüm, Filistin etrafındaki durum ve genel olarak Orta Doğu dahil olmak üzere acil uluslararası konularda karşılıklı etkileşim isteklerini ifade ettiklerini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Rubio'nun ABD'deki "Rus diplomatik misyonlarının işleyiş koşullarının" nasıl hızla iyileştirilebileceğini de ele aldıklarını belirtti. Bakanlık, uzmanların "yurtdışındaki Rus ve ABD misyonlarının çalışmalarının önündeki engelleri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik belirli adımlar üzerinde anlaşmak üzere" yakında bir araya geleceğini kaydetti.

ABD: "RUBİO, BAŞKAN TRUMP'IN UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMAYA SON VERME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI TEYİT ETTİ”

ABD Dışişleri Bakanlığı da Rubio'nun, telefon görüşmesinde, "Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaya bir son verme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini" açıkladı. Bakanlık, başkanların belirlediği ton doğrultusunda "karşılıklı saygıya dayalı devletlerarası diyaloğu" yeniden tesis etmek için çalışma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

TRUMP VE PUTİN’İN İLK RESMİ TEMASI

Trump ve Putin'in geçtiğimiz hafta bir saatten fazla süren görüşmesi, Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'ya on binlerce asker gönderme emri vermeden kısa bir süre önce Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden bu yana ABD ve Rusya başkanları arasında bilinen ilk doğrudan temas oldu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Avrupa ülkeleri, "üç yıl önce Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya Rus ekonomisini zayıflatmak ve Kremlin'in savaş çabalarını sınırlamak amacıyla çok sayıda yaptırım" uygulamıştı. Daha fazla ayrıntı verilmeden yapılan açıklamada, "Ayrıca, bir dizi başka ikili konuda potansiyel olarak birlikte çalışma fırsatını da ele aldılar" denildi.

ZELENSKY: "SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GÖRÜŞMELERE UKRAYNA DAVET EDİLMEDİ"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 14 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada, “ülkesinin Suudi Arabistan'daki görüşmelere davet edilmediğini ve Kiev'in stratejik ortaklarına danışmadan Rusya ile görüşmeyeceğini” söyledi.