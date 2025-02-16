ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Orta Doğu turundaki ilk durağı olarak İsrail'e ziyarete gitti

Kaynak: ANKA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Orta Doğu turundaki ilk durağı olarak İsrail'e ziyarete gitti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu turunun ilk ayağı için dün İsrail'e vardı. Rubio'nun bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’nin kontrolünü ele geçirmeye yönelik tartışmalı önerisini ve ateşkesin ikinci aşamasını görüşmesi öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşık bir aydır devam eden ateşkesin altıncı takasında, Hamas'ın yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki üç İsrailli rehineyi bırakmasından saatler sonra İsrail'e geldi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na inen Rubio'nun bugün İsrailli yetkililerle görüşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’nin kontrolünü ele geçirmeye yönelik tartışmalı önerisini gündeme getirmesi bekleniyor. Münih Konferansı’ndan Orta Doğu turunun ilk ayağı olan İsrail’e giden Rubio, bugün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Rubio’nun görüşmelerinde, kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve savaşın daha kalıcı bir şekilde sona erdirilmesini öngören ancak henüz üzerinde ayrıntılı bir anlaşmaya varılmamış olan ateşkesin ikinci aşamasını ele alması bekleniyor.

Batı medyasına konuşan ve müzakerelere katıldığı bildirilen yakın bir kaynak, arabulucuların “önümüzdeki hafta Doha'da” ikinci aşamaya ilişkin görüşmelere başlamayı umduklarını söyledi.

Washington, Arap hükümetlerinden gelecek alternatif önerilere açık olduğunu ifade ederken, şu anda “tek planın Trump'ınki olduğunu” vurguladı. Rubio, “Şu anda tek plan bu. Hoşlarına gitmiyor ama tek plan Trump'ın planı. Eğer daha iyi bir planları varsa, şimdi bunu sunmanın tam zamanı” dedi. Trump, Filistin topraklarının kontrolünü ele geçirmeyi ve bölge sakinlerini Mısır ya da Ürdün'e yerleştirmeyi önermiş; her iki ülke de bu öneriye şiddetle karşı çıkmıştı.

Kısa bir süre önce Washington'u ziyaret ederek Trump ile görüşen Netanyahu, Trump'ın İsrail'in Gazze'de atacağı adımlara “tam destek” vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump, dün sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, “İsrail, şimdi ne yapacağına karar vermek zorunda. ABD, aldıkları kararı destekleyecektir” dedi.

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