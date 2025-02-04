ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID'ın yönetici vekilliğini üstlendiğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador'a yaptığı ziyaret kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yönetici vekilliği görevini üstlendiğini duyurdu. "USAID'in vekil direktörüyüm” diyen Rubio, Ajans'ın günlük işlerini bir personele devrettiğini söyledi. Rubio, bu kişinin kimliğini açıklamadı.

Rubio, ayrıca "USAID'in yaptığı her şeyin ABD'nin ulusal çıkarları ve dış politikasıyla uyumlu olması gerektiğini” de savundu. Rubio, kurum içinde yapmak isteyebileceği spesifik değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Trump, geçen hafta tüm programları 90 gün süreyle durdurarak, bunların vaka bazında incelenmesi talimatını verdi. Rubio'ya göre bu hamle ABD'den yardım alanların “çok daha fazla iş birliği” yapmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, ajans yönetimini “radikal deliler” olmakla suçladı ve kurumda büyük değişiklikler yapılmasını önerdi. USAID ayrıca, Trump'ın yakın danışmanı haline gelen teknoloji milyarderi Elon Musk'ın liderliğinde yeni oluşturulan Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından da mercek altına alındı.

Musk daha önce Trump'ın, ajansı tamamen kapatmayı “kabul ettiğini” iddia etmişti. Trump, ayrıca USAID'i, Covid-19'un ortaya çıkmasına yol açtığı iddia edilen projeler de dahil olmak üzere biyolojik silah araştırmalarını finanse ettiğine inandığı bir “suç örgütü” olarak nitelendirmişti.

ABD medyasında ise dün ajansın genel merkezini kapattığı haberleri yer aldı. Ajansın web sitesi karartıldı ve Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki hesabı hafta sonu kapatıldı. USAID'in, dün de Washington DC'deki ana ofisini kapattığı ve personeline buradan uzak durmalarını bildirdiği kaydedildi.

USAID, 1961 yılında kurulan ve her yıl milyarlarca doları insani kalkınma öncülüğünde dünya çapında ABD çıkarlarını destekleyen projelere dağıtan bir “yumuşak güç” ajansı olarak biliniyor.