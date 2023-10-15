ABD Dışişleri Bakanlığı 29 vatandaşının İsrail'de saldırılarda öldürüldüğünü duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre HAMAS saldırılarında şimdiye kadar 29 vatandaşının İsrail'de öldüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 29 vatandaşının İsrail'de saldırılarda öldürüldüğünü duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının bu kişilerin aileleriyle temasta olduğu ve yerlerinin belirlenmesi için aralıksız çalıştığı kaydedilerek, ABD hükümetinin İsrail hükümetiyle rehine istihbarat paylaşımı ve rehine kurtarma çalışmalarında danışmanlık yapacak uzmanların görevlendirilmesi dahil her yönden birlikte çalıştığı vurgulandı.

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