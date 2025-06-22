ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan personeline uyarı

Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan personeline uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırının ardından aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını, ‘bölgedeki gelişmeler sonrası yaşanabilecek protesto ve benzeri taşkınlıklara karşı’ uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırının ardından, Orta Doğu’daki personeline ‘dikkatli olmaları’ uyarısında bulundu.

Bakanlık, Lübnan, Irak ile Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki temsilcilik çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik uyarılarını ise kırmızı renkle yayınladı; bu ülkelerde görev yapan personelinden azami dikkat göstermesi istendi.

Özellikle Lübnan ile Irak’taki güvenlik riskine dikkati çeken Bakanlık, ‘bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu’ gerekçesiyle bu ülkelerdeki acil görevli olmayan personelin ve aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’la ilgili yaptığı açıklamada, “12 Haziran’da aşırı tedbir amacıyla ABD Irak Misyonu, bazı personelin düzenli şekilde tahliyesine başladı. Operasyonların kolaylaştırılması yönünde devam eden çabalar kapsamında, 21 ve 22 Haziran’da da ek personel Irak’tan ayrıldı” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşlarının ABD’ye en hızlı şekilde dönebilmesi için yönlendirme bağlantılarını da paylaştı.

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