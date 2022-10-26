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ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’da öldürülen eski ABD askerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybeden bir ABD vatandaşının tespit edildiğini ve naaşının Rusya tarafından Ukrayna’ya verildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:52
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ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’da öldürülen eski ABD askerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’da öldürülen eski ABD askerine ilişkin açıklama
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Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusuna destek vermek üzere savaşa katılan bir ABD vatandaşının daha öldürüldüğü ortaya çıktı.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, “ABD, Ukrayna’da savaşırken öldürüldükten sonra kimliği tespit edilip Ukrayna’ya teslim edilen ABD vatandaşının ailesine taziyesini iletiyor.” ifadesine yer verildi.

Aileye gerekli bilgilendirme yapılmadan öldürülen ABD vatandaşının kimlik bilgilerinin paylaşılmayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Rusya'nın geniş çaplı işgali ve aktif silahlı çatışma nedeniyle ABD vatandaşlarının Ukrayna'ya seyahat etmemesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, herhangi bir ticari veya özel mevcut kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak derhal ayrılmalıdır. Oradaki çatışmalara katılmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya seyahat eden ABD vatandaşları önemli risklerle karşı karşıya ve ABD güvenliklerini garanti edemez.”

Açıklamada, söz konusu kişinin cenazesinin yakında ailesine teslim edileceği bilgisine yer verilirken, ABD vatandaşının naaşının alınmasında Rusya ile müzakerelerde bulunan Ukrayna’ya teşekkür edildi.

Öte yandan, Ukrayna’dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşının Joshua Jones isimli eski bir ABD Kara Kuvvetleri askeri olduğu ve naaşının Rusya ile bir mahkum takasında alındığı bilgisi verildi.

ABD ordusu ve Savunma Bakanlığı şu anda Ukrayna’da kaç eski ABD askerinin bulunduğunu bilmediğini iddia ediyor ancak şu ana kadar birçok eski Amerikan askerinin Ukrayna’da öldürüldüğü medyada yer aldı. (AA)

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