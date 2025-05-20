ABD, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Çekya'yı devirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda Çekya'yı devirdi

Çekya, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda ilk yenilgisini ABD karşısında aldı. Liderliği kaybeden ekip grupta üçüncü sıraya geriledi.

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda liderlik mücadelesi veren Çekya, grubun kritik maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Çekya Millî Takımı, Prag'da oynanan karşılaşmada ABD’ye 5-2 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Amerikalılar karşılaşmaya etkili başladı ve Josh Doan’ın golüyle öne geçti. Çekya ikinci periyotta David Pastrnak ve Martin Nečas’ın golleriyle skoru 2-1'e getirip öne geçse de son periyotta üstünlüğünü koruyamadı.

Üçüncü periyodun hemen başında Frank Nazar’ın golüyle eşitliği yakalayan ABD, ardından üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında iki gol daha bulan Amerikalılar, Kalecileri Karel Vejmelka’yı geçerek karşılaşmayı 5-2 kazandı. Bu sonuçla Çekya, B Grubu'nda liderlikten üçüncülüğe geriledi.

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