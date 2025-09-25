ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ekonomisinden beklenen veri geldi. Buna göre ekonomi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü. Böylece ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirdi.

ABD ekonomisi, hükümetin tüketici harcamalarına ilişkin önceki tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından ikinci çeyrekte yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

ABD'de üretilen mal ve hizmetlerin değerini ölçen enflasyondan arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) Perşembe günkü raporuna göre, yıllık bazda revize edilmiş yüzde 3,8 oranında arttı. Bu, daha önce bildirilen %3,3'lük artıştan daha güçlüydü ve ilk çeyrekteki belirgin daralmanın ardından geldi.

