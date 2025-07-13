ABD ekonomisine güven erozyonu: Trump'ın yeni bütçe yasası borçaları arşa çıkarttı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan yeni bütçe yasası, ülkenin zaten devasa olan kamu borcunu daha da büyütüyor. 2015 yılında 18,2 trilyon dolar seviyesinde olan ABD’nin borcu, Temmuz 2025 itibarıyla 36,6 trilyon doları geçti. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, “One Big Beautiful Bill” adlı bu yasa, 2034’e kadar borca 3 trilyon dolar daha ekleyebilir.

FİNANS DÜNYASINDA GÜVENSİZLİK HAKİM

Goldman Sachs, DWS, Unicredit ve KfW gibi önemli finans kuruluşları, ABD'nin mali gidişatına karşı ciddi çekinceler dile getiriyor. DWS’nin ABD ekonomisti Christian Scherrmann, “ABD’nin manevra alanı azaldı, gecikmeler finansal krizi tetikleyebilir” diyerek endişesini açıkça belirtti.

Faiz yükü de büyüyor. Bu yıl ABD hükümeti yalnızca faiz ödemelerine 794 milyar dolar harcayacak. KfW Başekonomisti Dirk Schumacher, “Yasa sonrası borç da faiz yükü de hızla artacak” yorumunu yaptı.

ENFLASYON UYARISI

Harvard Üniversitesi’nden ekonomist Kenneth Rogoff, “Our Dollar, Your Problem” adlı kitabında ABD’nin önümüzdeki 5-7 yıl içinde %20-25 oranında bir enflasyon krizi yaşayabileceğini öne sürüyor. Goldman Sachs ise bütçe açığının şimdiden %5-6 seviyelerinde olması nedeniyle ülkenin uzun vadeli mali geleceğinin sürdürülemez olduğuna dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATI, TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ALARM VERİYOR

DWS fon yöneticisi Thomas Schüßler, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin %4,3'e ulaşmasını, doların değer kaybetmesini ve altın fiyatlarının yükselmesini, Amerikan para politikasına olan güvenin kaybı olarak yorumluyor.

"SÜPER GÜÇLER FAİZLE YIKILIR" TEZİ

Tarihçi Niall Ferguson ise ABD'nin dünya gücü olarak zayıflayabileceği uyarısında bulunuyor. Ona göre, bir ülke askeri harcamalarından fazlasını faiz ödemelerine harcıyorsa, bu o ülkenin düşüşe geçtiğini gösterir. ABD’nin 2025 savunma bütçesi 956 milyar dolar. Ancak yakın gelecekte faiz ödemeleri bu rakamı geçebilir.