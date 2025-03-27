ABD Elçiliği açıkladı: “Trump, Erdoğan’ı bilgilendirdi...”

ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçi adaylarıyla Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, Trump ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve kendisine teşekkür ettikten sonra görev yapacağı Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un verdiği bilgilere göre; ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık verdi.

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ABD son günlerde Türkiye için “iyi” kelimesini sık sık kullanır oldu. Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet programında konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirmiş ve Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini bildirmişti.

Witkoff, "Bence Başkan'ın Erdoğan ile bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuşmuştu.

Biz de “ABD için iyi olan şey, Türkiye için hiçbir zaman iyi olmadı!” hatırlatmasına bulunmuştuk.

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Aslında Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’nin yaptığı açılamada Türkiye-ABD ilişkilerinin nereye evrildiği konusunda yeterince ipucu verilmişti.

Açıklamada “Görüşmede Başkan Trump, başta terörün her çeşidiyle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olmak üzere, ABD ile Türkiye arasındaki strateji ortaklığı bir kez daha teyit etmiştir.

Daha önceki politikamızla da tutarlı bir şekilde Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Suriye’de sahalardaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka’daki savaşın tamamlandığı, IŞİD’in bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlendiği konularında bilgilendirmiştir.” denilmişti.

ABD’nin Suriye’de sahalardaki ortağı kimdir? SDG adını verdikleri, PYD/YPG’dir değil mi? ABD, bu açıklamayla, Amerikan silahları ile donatılan PYD/YPG’ye daha fazla askeri yardım yapılacağını, bu konuda Türkiye’ye bilgi verildiğini duyurmuş oldu! ABD ayrıca, Trump’ın kaybettiği seçim sırasında “Obama ve Hillary Clinton kurdurdu” dediği IŞİD’i bölgedeki varlık sebebi olarak kullanmaya devam edeceğini de açıklamış oldu...

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ABD derin devletinin düşünce kuruluşu Rand'ın kadrolu Avrupa analisti Rebecca Lucas da 18 Mart 2025 tarihli “Türkiye’ye yönelmek” başlıklı yazısında AB ülkelerine özetle “Siz Türkiye’de demokrasinin rafa kaldırılmasına bakmayın. Türkiye ile askeri işbirliği kurun, Türkiye’nin sayısal olarak üstün olan askeri gücünü kullanın... Bu, Rusya’ya karşı ABD ve NATO’nun çıkarlarına da uygundur.” demişti.

Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamalarla iyileşirken, Türkiye’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuklanıyor, tepki gösterenlere şiddet uygulanıyor, protestocu gençlerle birlikte, altı yıl önceki “Ekrem abi, her şey güzel olacak” sözüyle bilinen ve şimdi 22 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Berkay Gezgin de tutuklanıyordu... Tutuklananlar arasında televizyonlar için çekim yapan kameramanlar da bulunuyordu!

Trump’ın resmi sözcüsüne, İmamoğlu’nun tutuklanması sorulduğunda “Müttefiklerimizin iç işlerine karışmıyoruz” diyecekti. Rusya da benzer açıklamayı yaptı. Yani iki ülke de Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan çıkarılmasını onaylıyor!

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Yalnız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Erdoğan-Trump telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında “Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.” ifadesi kullanılmıştı.

ABD Büyükelçiliği’nin “Trump, Suriye sahalarındaki ortaklarına yapacakları askeri yardımlar hakkında Erdoğan’ı bilgilendirdi” notuna dair Türk tarafından en küçük bir açıklama yapılmadı!

Yani PKK, Suriye’de Türkiye’deki yönetimin bilgisi dahilinde devlet oluyor!