ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile SDG lideri Mazlum Kobani’nin çektirdiği fotoğraftaki bir ayrıntı Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla pek çok haber sitesinden ve siyasi isimden tepkiler çığ gibi geldi. Haritada Hatay, Suriye toprağı olarak gösterilmişti.

Ancak fotoğraftaki görsel bir harita değil, SDG’nin kuruluşunu ilan ettiği 2015’ten bu yana kullandığı logosuydu. SDG logosunda, Esad rejimi döneminde kullanılan bir Suriye haritası silüetinde Hatay, Suriye toprağı olarak gösteriliyordu.

TEMSİLCİ GERİ ADIM ATTI!

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın 6 Ekim'de SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani ile görüşmesi sonrası kendi X hesabından paylaştığı fotoğraftaki “Hatay detayı”, bir gün sonra fark edilerek büyük tepkilere neden oldu.

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Barrack açıklama yaptı.

Adeta çevir kazı yanmasın manevrasıyla fotoğrafı inkar eden Barrack şu ifadeleri kullandı:

Hiç bulunmadığım bir toplantı odasında, daha önce hiç görmediğim bir haritanın varlığının, Türkiye’nin çıkarlarına zarar verdiği yönünde herhangi bir suçlama tamamen saçmalıktır.

HALBUKİ KENDİSİ PAYLAŞMIŞTI!

ABD Büyükelçisi Tom Barrack Barrack, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper ile birlikte SDG yöneticileriyle görüşmüştü.

Tartışılan o fotoğrafı da görüşmenin; Türkiye’de de ilgiyle beklenen SDG’nin Suriye ordusuna dahil olması çabaları kapsamında olduğunu duyuran mesajıyla birlikte kendisi paylaşmıştı.