İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu-Blair arasında yaklaşık bir hafta gizli bir görüşme gerçekleşti. Blair'in, Netanyahu ve Arap devletleriyle birlikte Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgeleri Filistin yönetiminin idaresi altına verilmesini, bu adımın pilot uygulama olarak hayata geçirilmesini ve başarılı olması halinde kalıcılaştırılmasını planladığı öne sürüldü. İsrail basını, Netanyahu yönetiminin bu fikri reddetmediğini kaydetti. KAN'a göre İsrail savunma kurumları içerisinde bu konuyla ilgili tartışmalar yaşandı.

Adı, Trump planının bir parçası olarak Gazze'de "barış konseyi" kurulması bağlamında gündeme gelen Blair, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yetkililerle bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Blair'i, savaş sonrası Gazze Şeridi'nin yönetimini denetleyecek olan "Barış Kurulu"nun başına getirmeyi önermişti. Üst düzey Filistinli yetkililer, 7 Kasım'da bu öneriyi reddetmiş, Gazze Şeridi'nin Batılı bir kurul tarafından yönetilmesinin, İngiliz mandası günlerine geri dönüş anlamına geleceğini savunmuşlardı.

ORTADOĞU'DA TARTIŞMALI İSİM: TONY BLAIR

Blair başbakanlığı döneminde 2003 Irak Savaşı'na İngiliz kuvvetlerini gönderme kararını almıştı. Bu karar, savaşa ilişkin resmi soruşturmada ağır eleştirilere maruz kalmış ve Blair'in, Irak'ta kitle imha silahlarının üretildiğine dair kesin bilgiye sahip olmadan, hatalı istihbarata dayanarak hareket ettiği ortaya çıkmıştı.

Eski İngiltere Başbakanı, ABD ve diğer taraflarla Gazze'nin geleceği üzerine üst düzey planlama görüşmelerine katıldı. Ağustos ayında Blair, Trump ile Beyaz Saray'da Gazze'nin geleceği planlarını konuşmuştu. ABD Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff görüşmeyi "çok kapsamlı" diye tanımlamış ancak başka bir ayrıntı verilmemişti.

Blair, 2007'de başbakanlıktan ayrılmasından sonra ABD, AB, Rusya ve BM'den oluşan güçlerin Ortadoğu Temsilciliği görevini yapmıştı.