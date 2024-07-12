ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda hareketlilik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda hareketlilik

ABD'de dezenflasyon eğiliminin devam ettiğine işaret eden veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlama olasılığını güçlendirirken varlık fiyatlarında dalgalanma arttı. Ons altın verileri ise rekor seviyelere yaklaştı.

Haziranda açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda %3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün açıklanan veriler, ülkede enflasyonun hız keserek yavaşladığını gösterdi. TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş yaşarken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık %0,1 artış ve yıllık %3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda beklentilerin altında düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, dezenflasyon trendinin yeniden güç kazandığına işaret ettiğini ve Fed'in faiz indirimlerine başlama olasılığını artırdığını vurguladı.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de enflasyon verilerinin ardından piyasaların tepkisi önemliydi.

Verilerin açıklanmasının ardından para piyasalarında fiyatlamalarda büyük değişiklikler yaşandı; Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'lerden yüzde 85'e yükseldi.

Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,18 seviyesine indi.

Dolar endeksi, enflasyon verilerinin etkisiyle yüzde 0,77 değer kaybederek 103,93 seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,55 artışla 1,089 seviyesine yükseldi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 2 azalışla 158,37 seviyesine düştü.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,47 artışla 2.414,5 dolara yükselerek mayıs sonundaki rekor seviyesine yaklaştı.

İlgili Haberler
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi
Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı
Bir dev bir devi satın aldı. Türk enerji sektöründe taşlar yerinden oynadı
Kahramanmaraş depremlerinde 76 kişiye mezar olmuştu! "Bina değil puzzle yapmışlar"
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu?
Son Haberler
Pegasus'tan yalnızca 6 gün sürecek kampanya: 1 alana 1 hediye Ekonomi
Pegasus'tan yalnızca 6 gün sürecek kampanya: 1 alana 1 hediye
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay Ekonomi
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi
IBAN ile kira ödeyenlere kötü haber. Yargıtay'dan emsal IBAN kararı Ekonomi
IBAN ile kira ödeyenlere kötü haber. Yargıtay'dan emsal IBAN kararı
Kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. 3 yaralı
Freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı. 2 yaralı Yerel Haberler
Freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı. 2 yaralı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı Ekonomi
New York borsası günü karışık seyirle kapattı