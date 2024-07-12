ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda hareketlilik

Haziranda açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda %3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün açıklanan veriler, ülkede enflasyonun hız keserek yavaşladığını gösterdi. TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş yaşarken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık %0,1 artış ve yıllık %3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda beklentilerin altında düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, dezenflasyon trendinin yeniden güç kazandığına işaret ettiğini ve Fed'in faiz indirimlerine başlama olasılığını artırdığını vurguladı.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de enflasyon verilerinin ardından piyasaların tepkisi önemliydi.

Verilerin açıklanmasının ardından para piyasalarında fiyatlamalarda büyük değişiklikler yaşandı; Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'lerden yüzde 85'e yükseldi.

Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,18 seviyesine indi.

Dolar endeksi, enflasyon verilerinin etkisiyle yüzde 0,77 değer kaybederek 103,93 seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,55 artışla 1,089 seviyesine yükseldi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 2 azalışla 158,37 seviyesine düştü.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,47 artışla 2.414,5 dolara yükselerek mayıs sonundaki rekor seviyesine yaklaştı.