ABD esir takasından memnun

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

KAYNAK: AA
ABD esir takasından memnun

Biden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD Başkanı olarak ABD'li esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.

Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

İSRAİL VE HAMAS ANLAŞMAYI ONAYLADIĞINI DUYURDU

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Öte yandan, Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Anlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük ateşkes süresince yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu Magazin
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu Dünya
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay Yaşam
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi Yazarlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar Spor
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar
Sürücülere gizli buzlanma uyarısı Gündem
Sürücülere gizli buzlanma uyarısı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Ekonomi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor