22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Donald Trump’a cinsel saldırı suçlaması

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden yazar E. Jean Carroll, olayın ardından hiç kimseyle birlikte olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:44
Takip Et

ABD eski başkanı Donald Trump’a cinsel saldırı suçlaması

Donald Trump’a cinsel saldırı suçlaması
+
Aa
-

1995 yılında ABD’nin New York şehrindeki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında Donald Trump’ın (76) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden 79 yaşındaki yazar E. Jean Carroll, yaşadığı travmanın ardından seks hayatının bittiğini açıkladı.

ABD’nin eski başkanı Trump ise olayı reddederken Carroll’ı tanımadığını söyledi. Olayı “tam bir dolandırıcılık” olarak nitelendiren Trump, iddia sahibi için “hiç tipim değil” diyerek tepkileri üzerine çekti.

Carroll, olayı reddettiği ve “aşağılayıcı yorumların itibarına zarar verdiğini” iddia ederek Trump’a hakaretten dava açtı. Kısa bir süre önce iddiasını, cinsel saldırı iddiasında bulunanların zamanaşımı süresinin ötesinde dava açmasına izin veren yeni bir New York eyalet yasası aracılığıyla tecavüzü de içerecek şekilde genişletti.

“TECAVÜZE UĞRAYANLAR APTAL GİBİ GÖRÜLÜYOR”

Trump’ın ifadesi henüz alınmazken Carroll’ın ifadesinden alıntılar salı günü kamuoyuna açıklandı. Eski başkanın avukatı tarafından sorgulanan yazar, insanlara “tecavüze uğradığını” söylemek istemediğini söyledi.

Carroll, avukat Alina Habba’ya, “Tecavüze uğrayan kadınlara bu toplumda daha az, şımarık salaklar olarak bakılıyor, saldırıya uğramalarına izin verecek kadar aptal olarak görülüyorlar” dedi.

Carroll MeToo hareketinin, yaşadığı kötü deneyimi açığa çıkarmasına yardımcı olduğunu söylerken Trump’a karşı iddiada bulunduğundan beri işini kaybettiğini anlattı.

Carroll, cinsel saldırının, Trump’ın bir mağazanın iç çamaşırı bölümünde bir kadına hediye seçmek için yardım istemesinin ardından gerçekleştiğini de yeminli ifadesinde anlattı. Yaşadığı olayın hayatını değiştirdiğini söyleyen yazar, o günden beri kimseyle romantik bir ilişki kuramadığını veya cinsel birliktelik yaşamadığını da belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.