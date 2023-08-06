ABD evine eli boş döndü

Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD ile İsveç karşı karşıya geldi. İsveç, ABD'yi penaltı vuruşları sonucunda eledi.

KAYNAK: AA
ABD evine eli boş döndü

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

Son 2 turnuva da dahil 4 şampiyonluğu bulunan ABD ile 2019'daki şampiyonanın 3'üncüsü İsveç karşılaştı.

Normal süre ve uzatma bölümünün 0-0 tamamlanması sonucu penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İsveç tur atladı.

Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.

Diğer mücadelede ise 2019 finalisti Hollanda, Güney Afrika'yı Roord'un 9 ve Beerensteyn'ın 68. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 takım arasına girdi.

Çeyrek finalde İsveç, Japonya'nın, Hollanda da İspanya'nın rakibi oldu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı Güncel
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü Spor
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor?
Sosyal medya şirketleri, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili paylaşımları kaldıracak Dünya
Sosyal medya şirketleri, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili paylaşımları kaldıracak
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı Spor
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı
2024'te ülkemizde satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil açıklandı Teknoloji - Otomotiv
2024'te ülkemizde satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil açıklandı