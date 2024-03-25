ABD Futbol Takımı yine şampiyon

Pazar akşamı ABD ile Meksika Milli Futbol takımlarının karşılaşmasına sahne olan CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğu finali, ABD'nin Teksas Eyaletinde bulunan AT&T Stadyumu’nda yerel saatle 20:15’te başladı. Kanada Futbol Federasyonu’ndan Drew Fischer’ın yönettiği karşılaşmadan galip ayrılan taraf ABD Milli Futbol Takımı oldu. ABD bu şampiyonluğuyla turnuvayı üst üste üçüncü kez kazanarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle ABD’yi öne geçiren isim Premier Lig takımlarından AFC Bournemouth oyuncu Tyler Adams oldu. Adams 2 aylık oğlu Jax'i kucağına alarak verdiği maç sonu röportajda "İnsanların şampiyon olup olamayacağımız konusunda endişeleri vardı ama birlikte çalışma fırsatı bulduğumuzda neler yaptığımızı gösterdik" dedi. Bir yıldan uzun bir süredir resmi maçlarda neredeyse hiç forma şansı bulamayan Adams, Juventuslı Weston McKennie’nin verdiği pasla topla buluştu ve yaklaşık 35 metreden mükemmel bir gol atarak izleyenleri mest etti.

ABD’nin ikinci golüne imza atan Giovanni Reyna da ilk golün sahibi Adams gibi uzun süredir resmi maç hasreti çekiyordu. Bu sezon Borussia Dortmund ve Nottingham Forest'ta forma giyen oyuncu, şuana dek sadece bir lig maçında sahaya çıktı. Reyna, 63. dakikada attığı golle sekizinci milli golüne imza atmış oldu.

Reyna "Bu ivme bizim için harika" dedikten sonra "Çekirdek grubumuzla bir süredir birlikteyiz ve bence büyük maçları ve turnuvaları kazanmak için ne gerektiğini biliyoruz. Umarım bunu Copa America'ya taşıyabilir ve orada da harikalar yaratabiliriz" dedi.

Giovanni Reyna turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest’ın kalecisi Matt Turner ise en iyi kaleci unvanına layık görüldü.

ABD Milli Takım teknik direktörü Gregg Berhalter, maçtan sonra yaptığı açıklamada oyuncularını motive etmek için Chicago Bulls’un üst üste üçüncü NBA şampiyonluğunu kazandığı 91-93 sezonunu örnek gösterdiğini ve hafta boyunca bu konuyu gündemlerinden hiç düşürmediklerini söyledi.

Turnuvanın üçüncüsü ise Panama'yı, sene başında Wolverhampton Wanderers'tan İskoçya Premier Ligi kulüplerinden Heart of Midlothian'a kiralanan Dexter Lembikisa'nın 41. dakikada attığı golle 1-0 yenen Jamaika oldu.

ABD, Haziran ayında Kolombiya ve Brezilya ile oynayacağı maçların ardından Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den altı takımın davet edildiği Copa América'nın grup aşamasında Bolivya, Panama ve Uruguay ile karşılaşacak.