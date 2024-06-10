ABD Füze envanteri için Japonya'dan yardım istedi

Kaynak: AA
ABD Füze envanteri için Japonya'dan yardım istedi

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, ülkesinin füze envanterini hızla yenileyebilmesi için Japonya'nın yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Büyükelçi Emanuel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve Washington'un Hint-Pasifik bölgesindeki savunma taahhütlerini güvenilir kılma çabaları nedeniyle füze envanterini hızla yenilemenin kritik olduğunu belirtti. Emanuel, ABD askeri sanayisinin tüm stratejik yükümlülükleri tek başına karşılamasının mümkün olmadığını vurguladı ve "ABD'ye zarar vermek isteyenler, endüstriyel kapasitenin gelişmesini beklemeyecek," dedi.

Çin'in gemi inşa etme kapasitesinin ABD'yi geride bırakabileceğine dikkat çeken Emanuel, ABD gemi ve uçaklarının Japonya'da onarılmasının, ülkede yeni gemiler inşa edilmesi için gerekli endüstriyel kapasiteyi oluşturacağını ifade etti.

Emanuel, ABD Başkanı Joe Biden'ın Nisan ayında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Amaç daha çok görüşmek, daha çok üretim," ifadesini kullandı.

Anlaşmaya varıldı

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanma gemileri ve Hava Kuvvetleri uçaklarının bakım ve onarımının Japonya'da yapılmasına dair bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. ABD'li ve Japon yetkililerin Tokyo'da gerçekleştirdiği görüşmede, ortak füze üretimi için çalışma gruplarının oluşturulması konusunda hemfikir olunduğu açıklandı.

Son Haberler
Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı
Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı Spor
Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı
İstilaya ne zaman dur diyeceksin Türkiye? Yazarlar
İstilaya ne zaman dur diyeceksin Türkiye?
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti Dünya
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında Yerel Haberler
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında
Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi Gündem
Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi
Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı Gündem
Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı