ABD Füze envanteri için Japonya'dan yardım istedi

Büyükelçi Emanuel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve Washington'un Hint-Pasifik bölgesindeki savunma taahhütlerini güvenilir kılma çabaları nedeniyle füze envanterini hızla yenilemenin kritik olduğunu belirtti. Emanuel, ABD askeri sanayisinin tüm stratejik yükümlülükleri tek başına karşılamasının mümkün olmadığını vurguladı ve "ABD'ye zarar vermek isteyenler, endüstriyel kapasitenin gelişmesini beklemeyecek," dedi.

Çin'in gemi inşa etme kapasitesinin ABD'yi geride bırakabileceğine dikkat çeken Emanuel, ABD gemi ve uçaklarının Japonya'da onarılmasının, ülkede yeni gemiler inşa edilmesi için gerekli endüstriyel kapasiteyi oluşturacağını ifade etti.

Emanuel, ABD Başkanı Joe Biden'ın Nisan ayında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Amaç daha çok görüşmek, daha çok üretim," ifadesini kullandı.

Anlaşmaya varıldı

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanma gemileri ve Hava Kuvvetleri uçaklarının bakım ve onarımının Japonya'da yapılmasına dair bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. ABD'li ve Japon yetkililerin Tokyo'da gerçekleştirdiği görüşmede, ortak füze üretimi için çalışma gruplarının oluşturulması konusunda hemfikir olunduğu açıklandı.