ABD Gazze’deki geçici limanı kaldırıyor

Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak yakın bir zamanda iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı öngörüyorum" dedi.

Sullivan, Gazze'deki asıl sorunun artık "yardımın bölgeye ulaştırılması" değil, "bu yardımların güvenli bir şekilde dağıtılması" olduğunu savundu. "Şu an dikkatimizi çeken konu, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, bu yardımların içeride etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Bu durum, yüzer limanın geleceği konusunda düşüncemizi etkiledi" şeklinde konuştu.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder ise yaptığı açıklamada, teknik ve hava ile ilgili sorunlar nedeniyle yüzer limanın yeniden demirlemeye yönelik son girişiminin başarısız olduğunu belirtti. Ryder, yüzer limanın, destek gemileri ve diğer ekipmanlarla birlikte İsrail'in Aşdod limanına geri döneceğini ve burada bir sonraki duyuruya kadar kalacaklarını açıkladı.