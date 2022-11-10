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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ukrayna’da ölen Rus askeri sayısını açıkladı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:30
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ukrayna’da ölen Rus askeri sayısını açıkladı
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New York'ta "The Economic Club" adlı kuruluşta konuşan Milley, Rusya'nın savaşın başlarında ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson kentinden çekildiğini ve kış boyunca "savaşta olası bir sıkışmanın" her iki ülkeye de barış görüşmesi için fırsat sağlayabileceğini belirtti.

Rusya'nın Herson'da 20 bin ila 30 bin askeriyle tam geri çekilmesinin birkaç hafta sürebileceğini dile getiren Milley, Rusların geri çekilmeyi birliklerini bahar taarruzuna hazırlamak için kullanmalarının mümkün olduğuna işaret etti.

Milley, "Bunu (Dinyeper) nehrinin güneyinde savunma hatlarını yeniden kurmak için güçlerini korumak amacıyla yaptıklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya ile Ukrayna arasındaki 9 aydır devam eden savaşta 40 bin kadar Ukraynalı sivil, 100 binden fazla Rus askeri öldürüldü veya yaralandı." diyen Milley, Ukrayna tarafında da benzer sayıların muhtemel olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamıştı.

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