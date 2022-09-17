﻿ABD, GKRY’ye silah ambargosunu kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin 2023 mali yılı için Kıbrıs için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi. Bakan Blinken, 2023 mali yılı için yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin sağlanmadı için Kıbrıs Rum kesiminin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini Kongre'ye bildirirken, kararın Kongre tarafından da onayladığı açıklandı.

ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceği bildirildi.

AMBARGONUN TARİHİ

ABD, Türkiye tarafından 1974’te başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye ve o zamanki adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosu uygulamaya başladı. ABD Başkanı Jimmy Carter, 1977'de Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. ABD, 1987'de bütün Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde yeni bir ambargo kararı aldı.