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ABD Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti

ABD Savunma Bakanlığı, Guantanamo cezaevinde tutulan Seyfullah Paraça'nın serbest bırakılarak Pakistan'a iade edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 22:38
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ABD Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti

ABD Guantanamo tutuklularından birini Pakistan'a iade etti
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "13 Mayıs 2021'de 13567 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, İnceleme Komitesi işleminin ardından Seyfullah Paraça'nın devam eden savaş gözaltı sürecinin ABD'nin güvenliği bakımından artık gerekli olmadığına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 12 Eylül 2022'de Paraça'nın Pakistan'a iadesini Kongre'ye bildirdiği ve Pakistan ile iade sürecinin istişare edildiği belirtildi.

Guantanamo hapishanesinde 35 tutuklu bulunuyor

Paraça, 2003'te ABD tarafından Tayland'da terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ABD'nin New York kentinde iş yeri olan ve 18 yıldır Guantanamo'da tutuklu bulunan Paraça'nın suçu tespit edilememiş ve 18 Mayıs 2021'de serbest bırakılması onaylanmıştı.

11 Eylül saldırılarından sonra kurulan, terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo hapishanesinde 35 tutuklu bulunuyor.

Pentagon verilerine göre 20 tutuklu transfer için uygun, 3 tutuklu Periyodik İnceleme Kurulunda değerlendirilmeye uygun ve 9 tutuklu Askeri İnceleme Komisyonu tarafından inceleniyor. 3 tutuklu da "tehlikeli kişiler" sınıfında ve hüküm giymiş durumda.

2005-2006 yıllarında 800 tutuklu vardı 

Guantanamo'da 2005-2006 yıllarında 800 tutuklu bulunuyordu.

Guantanamo'daki tutuklular, önce Askeri İnceleme Askeri Komisyonunda inceleniyor. Durumu uygun olanlar Periyodik İnceleme Komisyonunda değerlendiriliyor. Artık tehdit teşkil etmediği tespit edilen tutuklular, vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek gözetim altında tutuluyor.

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