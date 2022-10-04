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ABD Rum Ordusunu eğitecek. Bu nasıl müttefik nerede Türk düşmanı varsa onların yanında

Önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldıran ABD, Rum askerlerini eğitme kararı aldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:39
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ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ordusunu eğitecek. Bu nasıl müttefik nerede Türk düşmanı varsa onların yanında

ABD Rum Ordusunu eğitecek. Bu nasıl müttefik nerede Türk düşmanı varsa onların yanında
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ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ordusunu eğitme kararı aldı. New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu, Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri iş birliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti.

Böylelikle ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve iş birliği programına dahil etmiş oldu.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve iş birliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İŞ BİRLİĞİNİN GİDEREK ARTTIĞININ GÖSTERGESİ"
Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İş birliğimiz sürekli gelişecek.'' dedi.

Öte yandan Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada anlaşma için, "Kıbrıs Rum Kesimi ve Washington arasındaki iş birliğinin giderek arttığının göstergesi." ifadesine yer verildi.

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Emir Sadettin
4.10.2022 11:54
Acilen en üst seviyede silah ve özel asker yığınağı yapılmalı Hesap belli düşman artık gizlenmiyor ve ayrıca Suriye'den ABD barlığı ne varsa çıkartmak için acil önlem alınmalı  
 
hami
4.10.2022 11:46
abd batıdan yunanla güneyden eğittiği ypg ile kuzeyden pkk ile akdenizden uçak gemileriyle içerdeki 10 milyon mülteciyle saldıracak hafife almayın F16 vermemesinin bir sebebide bu  
 
Abbas
4.10.2022 11:46
72 yıldır anlayamadınız mı? Ayıp  
 
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