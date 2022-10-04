ABD Rum Ordusunu eğitecek. Bu nasıl müttefik nerede Türk düşmanı varsa onların yanında

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ordusunu eğitme kararı aldı. New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu, Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri iş birliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti.

Böylelikle ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve iş birliği programına dahil etmiş oldu.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve iş birliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İŞ BİRLİĞİNİN GİDEREK ARTTIĞININ GÖSTERGESİ"

Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İş birliğimiz sürekli gelişecek.'' dedi.

Öte yandan Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada anlaşma için, "Kıbrıs Rum Kesimi ve Washington arasındaki iş birliğinin giderek arttığının göstergesi." ifadesine yer verildi.