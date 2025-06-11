ABD güvenlik riski nedeniyle o ülkeden çekiliyor! Flaş iddia..

Iraklı yetkililer, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddia etti. ABD'li yetkililer, ABD'nin Katar Büyükelçiliği ise için tahliye emri olmadığı aktarıldı.

ABD'nin, bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak Büyükelçiliğini tahliye edeceği iddia edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan Iraklı yetkili, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin bölgesel gerilimlere bağlı muhtemel güvenlik riskleri sebebiyle "kısmi tahliyesinin" kararlaştırıldığını öne sürdü.

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Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat'taki büyükelçilik personeli için uçuş saati belirlemesinin beklendiğini, bunun sivil yollarla halledilmesinin umulduğu ancak yardım gerekmesi durumunda ABD ordusunun hazırda beklediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu tahliye iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD'Lİ ASKERLERİN AİLELERİN BAHREYN'DEN AYRILMASI İZİN VERİLDİĞİ İDDİASI

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise Bahreyn'de bulunan ABD ordusuna bağlı askerlerin ailelerinin bölgede artan gerilim nedeniyle geçici olarak ülkeden ayrılmasına izin verildiğini iddia etti.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ YOK

Bir başka ABD'li yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ndeki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Katar'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan personel ve aileleri için herhangi bir tahliye emri olmadığını ifade etti.

Öte yandan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade bugün yaptığı bir açıklamada, "Eğer nükleer müzakereler sırasında ABD ile bir çatışma yaşanırsa, bölgedeki ABD üslerini vururuz" ifadelerini kullanmıştı.