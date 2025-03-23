ABD, Hakkani grubu liderleri için ödül teklifini kaldırdı

Afganistan geçici hükümeti, ABD'nin, aralarında İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani'nin de olduğu üç kıdemli yetkilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara teklif edilen para ödülünü kaldırdığını duyurdu.



Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Hakkani'nin yakalanması için bilgi karşılığında para ödülü teklifinin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kani, Siraceddin Hakkani, Abdulaziz Hakkani ve Yahya Hakkani'nin artık ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde adına para ödülü bulunan kişiler listesinde yer almadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali de bu hamlenin ve Kabil yönetiminin 20 Mart'ta ABD'li mahkum George Glezmann'ı serbest bırakmasının, iki ülke arasındaki savaş döneminin etkisinin azalması ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerine bir adım olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ABD medyasında, Siraceddin Hakkani'nin yakalanması için bilgi sağlayanlara verilmesi planlanan ancak daha sonra alınan kararla kaldırılan para ödülü miktarının 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

HAKKANİ GRUBU

Celaleddin Hakkani tarafından 1970 yılında kurulan Hakkani grubu, daha sonra Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ne karşı savaştı.

Hakkani grubu, ülkenin Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi mücahit gruplar içinde faaliyet göstermişti. Ancak grup daha sonra, Afganistan'a askeri müdahalede bulunan NATO ve ülkeyi yöneten Afganistan hükümetine karşı silahlı mücadelede bulundu. Grup, bu süreçte meydana gelen birçok bombalı saldırının planlayıcısı olarak biliniyor.

1996'da rakip mücahit grupları mağlup ederek başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'a 1995'te katılan grup, halihazırda Taliban'ın en önemli bileşeni olarak öne çıkıyor.

Celaleddin Hakkani'nin 2018'de yaşamını yitirmesiyle yerine şu an Taliban Geçici Hükümetinin İçişleri Bakanı olan oğlu Siraceddin Hakkani geçmişti.