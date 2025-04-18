ABD Hava Kuvvetleri Yemen'i vurdu! Husilerin elindeki Ras İsa limanı imha edildi

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan ve Husilerin kontrolündeki Ras İsa Yakıt Limanına yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırının, Husilerin ekonomik kaynaklarını hedef alarak örgütün finansmanını zayıflatmayı amaçladığı bildirildi.

SALDIRIDA 33 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Husilere bağlı medya organı El Masirah TV, saldırı sonucu en az 33 kişinin öldüğünü, 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

CENTCOM: YASADIŞI GELİRLERİ ENGELLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ras İsa Yakıt Limanının, İran destekli Husilerin ekonomik kaynakları arasında yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, ABD kuvvetlerinin İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve onları, 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak amacıyla harekete geçtiği belirtildi. Bu saldırıların, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmayı hedeflediği kaydedildi.

HUSİLER YAKITI EKONOMİK VE ASKERİ AMAÇLARLA KULLANIYOR

CENTCOM açıklamasında, Husilerin ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı hatırlatılarak, bazı ülke ve şirketlerin bu gruba ekonomik ve askeri destek sağlamaya devam ettiği öne sürüldü. İran destekli Husilerin yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalat yoluyla elde ettikleri gelirlerle ekonomik fayda sağlamak için kullandığı belirtildi. Ayrıca, bu yasadışı yakıt satışlarından elde edilen gelirin doğrudan Husilerin terörist faaliyetlerini finanse ettiği ifade edildi. Söz konusu yakıtın Yemen halkına meşru yollarla sağlanması gerektiği vurgulandı.

YEMEN HALKI HEDEF DEĞİL VURGUSU

Açıklamanın devamında, saldırının Yemen halkına değil, yalnızca terör finansmanına karşı yapıldığı savunuldu. Ras İsa Yakıt Limanı’na yönelik saldırının, Husi boyunduruğundan kurtulmak ve barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamadığı belirtildi. Ayrıca, Husiler, İranlı destekçileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım eden kişi ve kurumların, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi sağlanmasına izin vermeyeceği konusunda uyarılması gerektiği dile getirildi.