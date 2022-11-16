ABD Hazine Bakanı, Çin Merkez Bankası Başkanı ile G20 Zirvesi'nde görüştü

Görüşme, dünyanın en büyük iki ekonomisinin kurmayları arasında 4 ay sonra ilk üst düzey temas oldu.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Yi ile "küresel makroekonomik ve finansal zorluklar ile iki ülkenin ekonomik beklentilerini tartıştıklarını" belirtti. Yellen, Çinli yetkililerle gelecekte yakın teması sürdürmeyi umdukları ifade etti.

PBoC'den yapılan açıklamada ise görüşmenin "yapıcı" geçtiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, zirvedeki yüz yüze görüşmesinin ardından gerçekleşen buluşma, iki ülke arasında ekonomik ve teknolojik rekabetin arttığı, buna bağlı anlaşmazlıkların gündemde olduğu bir döneme denk geldi.

Pekin ile Washington arasında önceki Başkan Donald Trump döneminde Çin ihraç ürünlerine getirilen tarife artışlarından kaynaklanan anlaşmazlık hala çözülmüş değil.

İki ülke, 2020'nin başında, karşılıklı artırdıkları gümrük tarifelerinin bir kısmını askıya alan "Faz-1" anlaşmasını imzalamasına karşın Biden hükümetinin ağustosta yaptığı gözden geçirmenin ardından, yaklaşık 16 milyar dolarlık ihraç ürününe getirilen yüzde 25 gümrük vergisi artışı devreye alınmıştı.

Hazine Bakanı Yellen, enflasyonu dizginleme çabalarına katkı sağlayacağı gerekçesiyle ilave tarifelerin kaldırılması çağrısı yaparken Başkan Joe Biden, Trump dönemi artışlarından bazılarını geri çekmeyi düşündüklerini açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Çin'in çip endüstrisine yönelik teknolojik kısıtlamaları, Çin'in bazı sektörlerde sürdürdüğü piyasaya erişim engelleri ve fikri mülkiyete dair anlaşmazlıklar da iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gündemini oluşturuyor.

Ancak Çin'de ekonomiyi yöneten kadrolardaki beklenen değişim nedeniyle ileriki aylarda anlamlı müzakerelerin yapılması öngörülmüyor.

Çin Komünist Partisi'nin geçen ay yapılan Ulusal Kongresi'nde ekonominin yönetiminden sorumlu Başbakan Li Kıçiang, Washington ile ticaret müzakerelerini yürüten Liu He ve Merkez Bankası Başkanı Yi, partinin ana yönetim organı olan Merkez Komite'de yer almamıştı.

Üç ismin martta yapılacak Ulusal Halk Kongresi'nin ardından emekliye ayrılması bekleniyor. (AA)