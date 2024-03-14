ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 2021’de yaptığı ‘enflasyonun geçici olduğu’ açıklamasından dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Bloomberght
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 2021’de yaptığı ‘enflasyonun geçici olduğu’ açıklamasından dolayı pişman olduğunu dile getirdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 2021’de yaptığı ‘enflasyonun geçici olduğu’ açıklamasından dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.
Yellen pürüzsüz" olmayabileceğini söyleyerek "Bunun aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyorum ancak eğilim açıkça olumlu. Çoğu tahminci de enflasyonun zamanla düşmesini bekliyor” dedi.
Yellen ayrıca enflasyona ocak ve şubat aylarında en büyük katkıyı yapan kiraların da gelecek aylarda düşeceğini tahmin etti.
ABD’de enflasyon 2022’de gördüğü yüzde 9,1’lik zirveden düşse de hala Fed’in hedefinin üzerinde seyrediyor.
ABD enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde açıklanmıştı.

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